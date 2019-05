Politie krijgt mogelijke namen van doorrijder in Breda binnen na compositietekening Opsporing Verzocht

BREDA - Na het tonen van een compositietekening in Opsporing Verzocht zijn aan de politie mogelijke namen gemeld van de automobilist die in Breda een 79-jarige vrouw verwondde en daarna doorreed. ,,Onze rechercheurs gaan nu kijken of die namen binnen het signalement passen”, meldt politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk aan BN DeStem.

De politie toonde gisteravond in Opsporing Verzocht, dat doorgaans door ruim een miljoen mensen bekeken wordt, een compositietekening van de Marokkaanse jongeman die al ruim een week gezocht wordt na de ernstige aanrijding in Breda. Onlangs meldde een ‘kroongetuige‘ zich bij de politie met een signalement van de dader.

Woordvoerder van Hooijdonk zei dat er dinsdag tien nieuwe tips zijn binnengekomen, waarvan een enkeling via Meld Misdaad Anoniem. Tot de uitzending had de politie ongeveer zestig meldingen gekregen.

Behalve informatie over de mogelijke identiteit van de dader, kwamen er ook tips binnen over het merk van de auto. Willem van Hooijdonk toont zich tevreden met wat de uitzending heeft opgeleverd. ,,Maar we zijn er nog niet.”

Arabische achtergrond

Dat de man van Marokkaanse afkomst is, weet de kroogetuige vrij zeker doordat hij zelf een Arabische achtergrond heeft. Vermoedelijk is het een jonge man van ongeveer 19 – 21 jaar. Hij had een smal gezicht en een normaal postuur. Die avond had hij een stoppelbaardje, droeg hij een petje en sprak hij Darija; een Arabische spreektaal.

De vermoedelijke doorrijder heeft tegen de getuige gezegd dat hij geen rijbewijs of kentekenbewijs had. De man heeft deze waardevolle informatie verkregen, omdat hij net na het ongeluk kwam aanrijden.

Hij zag de rollator op de weg liggen en sprak daarna kort met de veroorzaker van het ongeluk. De getuige was naderhand zo in shock, dat hij naar huis is gereden. Eenmaal thuis schaamde de man zich zo erg dat hij zich niet meer durfde te melden. Maar na de uitzending van Opsporing Verzocht van 30 april en overleg met zijn vrouw, heeft hij zich toch bij de politie gemeld.

Buiten levensgevaar

De 79-jarige vrouw werd vorige week zondag in Breda op de Hamdijk aangereden toen ze met haar rollator een weg overstak. Ze werd met onder meer met verbrijzelde heupen en een gebroken oogkas naar een gespecialiseerd ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Ze is buiten levensgevaar.

De man of vrouw die haar aanreed en vervolgens zwaargewond achterliet, is nu al langer dan een week voortvluchtig, ondanks duidelijke bewakingsbeelden, getuigenverklaringen en items in opsporingsprogramma’s.

Vertrouwen bij familie