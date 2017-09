Politie in meeste gevallen niet op tijd bij spoedgeval in Baarle-Nassau

Weinig discussie, wel begrip voor opblaasbare vluchteling in Breda

20 september BREDA - ,,Wat vindt u er nu van?'' - ,,Mooi hoor.'' Of: ,,Goed dat hier aandacht voor is.'' De flink uitgerukte media, van NOS tot Omroep Brabant tot PowNed, waren goed nieuwsgierig naar wat de Bredanaar nu eigenlijk vindt van die metershoge opblaasbare vluchteling die woensdagmiddag plots in 'hun' Spanjaardsgat was beland.