Politie in Bureau Brabant over vuurwerkgeweld Breda: ‘We zoeken deze relschoppers’

BREDA - De politie roept volgende week maandag in Bureau Brabant, het opsporingsprogramma van Omroep Brabant, getuigen op van het vuurwerkgeweld in Breda. Het gaat daarbij met name om een groep ‘relschoppers’ die een lijnbus van Arriva bestookten met zwaar vuurwerk. De politie spreekt in de aankondiging naar het programma toe van ‘een zeer angstige ervaring’.

,,Tijdens de jaarwisseling liep het op meerdere plekken in Breda uit de hand. Vooral in de wijk Hoge Vucht was het onrustig en werd veel vernield. Door de ontploffingen gingen bij een bus van Arriva de ruiten eruit en vlogen de glasscherven door de lucht”, aldus de politie op Twitter. ,,De bus reed die avond onder meer door de Willem de Bruynstraat. Eén van de passagiers zag zes jongeren in de straat. Drie aan de ene kant, drie aan de andere kant. Een zeer angstige ervaring voor zowel de chauffeur als de passagiers. Wij zoeken deze relschoppers.”

Dreigende sfeer

Ook de politie werd belaagd. ,,Gelet op de dreigende sfeer die avond, werd besloten om op te schalen en de Mobiele Eenheid in te zetten. Er werd vervolgens van alles naar de politie gesmeten. Vuurwerk, en zelfs een soort molotovcocktail. Op een haar na miste die een politiebus.” Eerder verklaarde de politie tegenover deze krant dat sprake was van een ‘gerichte aanslag’, waarbij jongeren klaar stonden om de politie, die zich even later moest terugtrekken, te belagen. Zware vuurpijlen ketsten af op de vooruit van politievoertuigen.

Zware mishandeling

Acht agenten en drie ME’ers hebben aangifte gedaan van bedreiging en poging tot zware mishandeling. Direct na de ernstige ongeregeldheden is een rechercheteam geformeerd. ,,We zijn nog volop bezig met het onderzoek. Daarbij worden ook camerabeelden uitgeplozen. Er zit een aantal dingen in de pijplijn, meer kan ik daar niet over zeggen”, reageerde een politiewoordvoerder vorige week. Het vuurwerkgeweld heeft nog niet geleid tot aanhoudingen, op vier man na die zich niet konden legitimeren maar die diezelfde avond weer zijn vrijgelaten.

Over de vernielingen: drie mobiele camerasystemen werden omgegooid en totaal vernield en enkele bushokjes moesten het ontgelden. De schade loopt zover bekend tegen de twee ton. De gemeente wil de schade verhalen op de daders.

Woninginbraak

In Bureau Brabant wordt ook aandacht besteed aan een woninginbraak in de nacht van zondag 16 op maandag 17 november bij een woning aan de Van Speykweg in Breda. De inbrekers namen een Macbook en een pinpas mee. Met die ontvreemde pinpas bleek even later betaald te zijn bij de Shell aan de Backer en Ruebweg. Op de camerabeelden is te zien dat bij het tankstation een grijze scooter met twee koplampen aan komt aanrijden. De bestuurder staat op beeld. De eerste uitzending van Bureau Brabant is maandagavond om 18.00 uur. Daarna wordt de uitzending ieder uur herhaald tot dinsdagmiddag 17.00 uur.