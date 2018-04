Politie houdt winkelcentra in en rondom Breda in de gaten na gewapende overvallen

Video Overval op Etos aan de Bisschops­hoe­ve in Breda

10:50 BREDA - Aan de Bisschopshoeve in Breda is een overval gepleegd op de Etos. Dat gebeurde vrijdagmorgen rond 9.30 uur. De dader is via de Albert Heijn gevlucht. De Etos is dicht. Er is niemand gewond geraakt.