Politie houdt verdachte aan na schietincident op de Konijnenberg in Breda

Van de hitte in de drup: het is geen weer om op de Brabantse camping te zitten

18:40 BREDA/DORST - Na dagenlang liggen te marineren in je eigen zweet, spoelde je tegen het weekend bijna je tent uit door de regen. Welkom in Nederland vakantieland. Op campings in de regio laten bezoekers zich door het weer de tent - of caravan - niet uitjagen.