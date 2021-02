Politie houdt drietal aan in Breda vanwege ontvoering, slachtoffer aangetroffen in auto

Primeur voor Blind Walls Gallery in Breda: eerste outdoor audiogids in vier talen

26 februari BREDA - Blind Walls Gallery in Breda krijgt als eerste kunstproject in Nederland een outdoor audiogids in vier talen. Hierbij krijgt de bezoeker via een klein kastje op de muur bij een aantal muurschilderingen toegang en hoort zo via de mobiele telefoon het verhaal achter de Blind Wall.