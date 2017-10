Politie geeft herkenbare beelden van NEC-relschoppers na duel in Breda vrij

Avoord neemt praktijk fysiotherapeut over in Zundert

16:36 ETTEN-LEUR - Zorgaanbieder Avoord uit Etten-Leur wordt per 1 november de nieuwe eigenaar van fysiotherapiepraktijk Froeling en Partners in Zundert. De overname heeft geen gevolgen voor de gang van zaken in de praktijk die gevestigd blijft in De Welborg.