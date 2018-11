Politie geeft beelden vrij van fatale steekpartij in Breda waarbij Paul Pluijmert om het leven kwam

Op de beelden van het Bredase cameratoezicht is te zien dat om 04.05 uur twee personen in de richting van de brug over de Haven lopen. Een minuut later rennen ze naar de loempiakraam, waarna de verdachte in beeld komt. De politie wil weten wie ze zijn.

Om 04.09 loopt de verdachte naar een andere taxi. Op dat moment komen er enkele mensen aanlopen, waaronder iemand die eerder is mishandeld op het zebrapad bij de brug. Uit getuigenverklaringen blijkt dat de Dordtenaar bij de taxistandplaats is neergestoken. Daar steekt hij dan ook de straat over en zakt in elkaar. Daarna heeft de dader contact met een of meerdere inzittenden van een witte Fiat 500. De politie is ook op zoek naar deze mensen.