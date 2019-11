Politie fouilleert voortaan anders in centrum Breda na klachten horeca: geen hele straat meer dicht

BREDA - De kou is uit de lucht tussen horecaondernemers in de Visserstraat in de Bredase binnenstad en de politie. Het preventief fouilleren in die straat twee weken terug viel volkomen verkeerd bij de horeca. De politie had twee linies opgetrokken, stappers werden gecontroleerd op wapens en konden pas na controle weer doorlopen. De horeca klaagde over omzetverlies.

Het was even schrikken die bewuste zaterdag 2 op zondag 3 november in de Visserstraat. De politie trok met aardig wat mensen tussen 00.00 en 01.20 uur op om voor het eerst stevig in te zetten op preventief fouilleren. De burgemeester heeft onlangs een zogeheten veiligheidsrisicogebied aangewezen, vrijwel gelijk aan het uitgaanscentrum, waar dat mogelijk is gemaakt. Dit in verband met diverse steekpartijen in het stapcentrum, waarvan twee in een jaar tijd met dodelijke afloop, bij de Hoge Brug en aan de Haven.

Lees ook PREMIUM Horeca in Visserstraat laaiend op fouilleractie en afsluiten straat Lees meer

Niet op deze manier

Maar de tactiek die de politie volgde in de Visserstraat viel volkomen verkeerd bij de horeca. Nogal wat stappers wilden volgens Patrick Schrik, eigenaar van karaokebar Ameezing, De Feestfabriek en Miller Time, geen kwartier tot twintig minuten wachten op de controle en zochten een andere weg naar het centrum. Dat veroorzaakte volgens hem behoorlijk wat omzetverlies. ,,Fouilleren prima, daar zijn wij ook voorstander van. Maar niet op deze manier”, reageerde Schrik die liever het fouilleren meer steekproefsgewijs ziet, losser en niet in linies.

Meldingen en incidenten

De politie verklaarde op de kritiek dat de Visserstraat en ook de Reigerstraat waren uitgekozen op basis van het aantal meldingen en incidenten, dat het om de veiligheid van de stad gaat en dat uitgaanspubliek over het algemeen positief reageert op de actie. De politie en horeca hebben inmiddels de fouilleeractie geëvalueerd, liet Schrik gisteren weten. ,,We hebben overleg gehad. Ze zullen het niet meer zo doen. Het was allemaal niet zo handig, zoals het is gegaan. We gaan het dus zien, bij de volgende actie. De kou is nu uit de lucht, zo kan je het wel zeggen.”

Resultaat