Politie en Defensie doen onderzoek bij woning aan Oranjeboomstraat in Breda

Leuk die deelscoo­ters in Breda, maar ergernis groeit: ‘Dit is niet de bedoeling’

7:00 BREDA - Ze liggen in de sloot, staan in de weg op de stoep en er rijden minderjarige jongens roekeloos op rond. De introductie van de deelscooters van GO Sharing in Breda is een groot succes, maar brengt ook heel wat ergernissen met zich mee.