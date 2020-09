Politie doet grote vangst na drugsdeal in Breda: 34 kilo cocaïne in beslag genomen

Op de woonboulevard in Breda, aan de Kruisvoort, ontmoetten twee mannen elkaar rond de klok van 17.00 uur. Kort nadat ze elkaar spraken, hevelden zij twee boodschappentassen ( shoppers ) van de ene naar de andere auto. Vervolgens gingen beide mannen, per auto, hun eigen richting in. Zij waren echter niet voorbereid op de aanwezigheid van de politie.

Enkele agenten zagen de mysterieuze gang van zaken met lede ogen toe. Daarop zetten zij de achtervolging in. Hun voorgevoel, zo bleek later, liet ze niet in de steek. De auto waar de boodschappentassen in zaten werd net voor de Belgische grens, op de A16, naar de kant gehaald. In die tassen trof de politie 34 kilogram cocaïne aan. De bestuurder, een man uit Huis ter Heide, werd aangehouden. Zijn auto en twee telefoons, waarvan één crypted telefoon, werden in beslag genomen.