Politie deelt vijftig boetes uit op 'gevaarlijke’ Dr. Struyckenstraat in Breda

Geef uw mening Sekslied­jes slecht voor imago carnavals­feest

11:45 Hoe harder en schuiner, hoe liever, lijkt het credo als je de carnavalsliedjes anno 2019 hoort. Niet dat er vroeger geen schunnige carnavalsnummers bestonden – integendeel – maar die teksten waren minder recht voor zijn raap dan ‘Ik wil je pijpen, pijpen, pijpen.... (van je broek wat korter maken)’ van de dames van Sjansjee of ‘Mijn piem is goed gewassen, het smegma is eraf’ uit het carnavalsnummer Potentie van Stefan & Sean ft. Bram Krikke. Die laten niets aan de verbeelding over. Geven dit soort liedjes carnaval een slecht imago?