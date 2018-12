Politie Brabant neemt drugs per post op de korrel

BREDA/TILBURG - De politie heeft een top-vijf gemaakt van foute post- en koeriersbedrijven voor zowel West- als Oost-Brabant. In samenwerking met de grootste bedrijven in de pakketmarkt wil ze daarmee de snel groeiende bezorging van drugs via postpakketten de kop in te drukken.

Het onderzoek naar foute bedrijven is een eerste stap naar het schoonvegen van de hele branche, hoopt ook de Brabants-Zeeuwse Taskforce tegen drugscriminaliteit. De taskforce maakt zich al langer zorgen dat drugs in toenemende mate via post- en pakketdiensten worden verstuurd, naar zowel binnen- als buitenlandse afnemers.

Drugs op deurmat

Steeds meer verbouwereerde burgers in Brabant vinden intussen brieven met drugs op hun deurmat. Het gaat drugspost die door afnemers in bijvoorbeeld Australië en Amerika online was besteld, maar bijvoorbeeld fout geadresseerd was. In Roosendaal rolde de politie in september een professioneel distributiecentrum op vanwaar uit drugs over de hele wereld werden verzonden. Vaak gaat het om zogeheten designerdrugs. Ook in Boxtel en Tilburg zijn dit jaar zulke centra ontdekt. Het Boxtelse ‘postorderbedrijf’ maakte onder meer gebruik van PostNL en DHL.

2.240 kilo

Vorige week donderdag voerden politie en Belastingdienst een grootschalige controle uit in Breda en werden honderden pakketbezorgers gecontroleerd. In 2016 begon de politie samen met PostNL (marktleider) ook met steekproefsgewijze controles van postpakketten. Bij de eerste honderd controles werden al 2.250 kilo drugs gevonden, variërend van cannabis tot cocaïne.

Rotte appels

De Brabantse taskforce heeft goede hoop dat de post- en koeriersbedrijven zelf gaan meewerken aan het verwijderen van de rotte appels uit hun branche. ,,Precies zoals dat ook in Tilburg is gebeurd met de autoverhuurbedrijven’', zegt Anton Ederveen, burgemeester van Valkenswaard. Hij geeft samen met zijn collega Miranda de Vries uit Etten-Leur leiding aan het taskforce-project.

Quote We denken aan barrières opwerpen, zoals een identifica­tie­plicht bij het wegbrengen van postpakket­ten Bianca van Melis, Politie

PostNL zegt al volop samen te werken met betrokken overheidsdiensten ,,We willen niet dat drugscriminelen misbruik maken van onze netwerken. We zetten in sorteercentra speurhonden en röntgenapparatuur in. We willen nu ook slimmer, meer informatie gestuurd gaan controleren”, duidt woordvoerster Tahira Limon.