Politie bezorgd over vuurwapengeweld door

jonge, kleine criminelen in Brabant

BREDA - De politie in Zeeland-West-Brabant is bezorgd over het toenemende vuurwapengeweld onder met name jonge criminelen. Daarbij lijkt de geweldspiraal lijkt zich te verplaatsen van de zware criminaliteit in met name de drugshandel naar lagere niveaus: de midden- en straathandel.