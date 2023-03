Politie betrapt vanuit touringcar tientallen bestuurders die met telefoon in de hand bellen

Twee bestuurders werden betrapt terwijl ze aan het racen waren tegen elkaar. Eén van de automobilisten bleek ook onder invloed van drugs te zijn. Beide bestuurders konden hun rijbewijs inleveren. Een vrachtwagenchauffeur werd in een uur tijd twee keer betrapt op het in de hand houden van een telefoon. Ook werden er nog dertien bekeuringen uitgedeeld voor overtredingen zoals rechts inhalen, het niet dragen van een autogordel en onnodig links rijden.

Monocam ingezet

Op drie plaatsen zette de politie een monocam in, dat is een camera die voertuigen scant en een foto maakt van de auto op het moment dat de bestuurder een telefoon in zijn of haar handen houdt. Op de A4 bij Bergen op Zoom werden 21 mensen betrapt, op de A58 bij Ulvenhout 14 en op de A58 bij het Zeeuwse Kapelle 22. Zij krijgen de bekeuring later thuis bezorgd.