Politie betrapt Bredase bandieten op heterdaad, gedupeerde geeft duo aan

Agenten trekken pistool bij aanhouding van 22-jarige man in Breda

10:41 BREDA – Een 22-jarige man is maandagavond rond 19.15 uur aangehouden in de Kangoeroestraat in Breda. De man zat in een auto en is door agenten met getrokken pistool en kogelwerende vesten uit de auto gehaald.