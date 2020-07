Politie beëindigt illegaal feest in natuurgebied Prinsenbeek

Voldoende werk: techniek en logistiek verwelko­men corona-uitvallers met open armen

11 juli BREDA/ROOSENDAAL - West-Brabant maakt een vuist tegen de gevolgen van de viruscrisis. Een Mobiliteitscentrum moet corona-werklozen aan het werk helpen in andere sectoren. En dat is nodig, want in de techniek en logistiek nemen de vacatures de laatste weken weer snel toe.