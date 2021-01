Politie achtervolgt, worstelt en lost waarschuwingsschot voor aanhouding

Miljoenen voor koop CSM-ter­rein pas het begin: bodem saneren kost Breda nóg meer

14 januari BREDA - Het saneren van de grond van het CSM-terrein in Breda om er woningen te bouwen kan in het slechtste geval zo’n 26,5 miljoen euro kosten. En dat is exclusief BTW. Daar komt nog 1,5 miljoen bij voor het verwijdering van de klinkers, beton, asfalt en oude vloeren.