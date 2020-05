Politie achtervolgt overlastgevende crossmotor in Breda

Anorexia alleen bij vrouwen? Rijsberge­naar bewijst tegendeel met boek: 'De interviews waren soms heel heftig'

3 mei RIJSBERGEN - Wie aan eetstoornissen denkt, denkt vaak aan magere vrouwen. Over mannen met boulimia of anorexia nervosa wordt weinig gesproken. Dat stigma moet volgens de Rijsbergse journalist Ruben de Theije (23) en Oostenrijkse fotografe Mafalda Rakoš (25) doorbroken worden. Samen publiceren ze daarom deze zomer A Story To Tell, een journalistiek fotoboek over mannen met een eetstoornis.