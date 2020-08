Politie achtervolgt automobilist met lachgas-ballon aan zijn mond

Even geen zorgen over de mantelzorg: tweede Annafrij Huis voor Breda komt er aan

17:00 BREDA - ,,Als we vandaag open zouden gaan, dan zouden we meteen vol zitten.’’ Het is dan ook hoog tijd dat er een tweede vestiging komt voor het Annafrij Huis, de opvang voor mensen met dementie in Breda. Ook burgemeester en wethouders denken er zo over. Ze staan dan ook achter het plan om aan de Wouwerbeekseweg in Bavel een zogeheten ‘respijthuis’ te vestigen.