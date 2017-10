Politie: aanwezigheid verwarde man in Bredase woontoren een toevalligheid

UPDATEBREDA - Er is voorlopig geen duidelijke reden waarom de 27-jarige man uit Gouda zich zaterdagavond bevond in een woontoren in Breda. De arrestatie van de man was spectaculair. Agenten hingen tegen de muur van het complex en gebruikten een flashbang-handgranaat.

De man was een appartement aan de Dirk Hartogstraat binnengedrongen. De politie gaat ervan uit dat hij 'verward' is, zegt woordvoerder Rob Luijten. "Formeel is zijn woonplaats, maar hij verblijft veelal in de buurt." Waar precies, kon de politie niet zeggen. De man staat bekend als gewelddadig. "Dat is eerder gebleken als we hem in een dergelijke toestand aanspraken." Luijten gaat uit van een 'toevalligheid' dat de 27-jarige in de Bredase flat terechtkwam. Het is nog niet bekend of man een echt wapen bij zich had.

Pim Donkers zag vanuit een andere woontoren hoe agenten te werk gingen om de verwarde man te overmeesteren. ,,We zagen agenten op het dak en zagen dat ze tegen de muur van de woontoren hingen. In eerste instantie ben ik de straat op gegaan: wat is er aan de hand?"

Flashbang

Later besluit Donkers het dak op te gaan van zijn woontoren. ,,Dat kan eigenlijk niet, maar we zijn toch via het trappenluik naar boven gegaan."

De verwarde man zou bij een appartement zijn binnengedrongen, terwijl de eigenaar boodschappen aan het doen was. De eigenaar van het appartement kon ontkomen. ,,Op een gegeven moment zagen we een flashbang-granaat op het balkon. Waarschijnlijk heeft de politie dat gebruikt om de man af te leiden. Daarna is hij gearresteerd."

Beveiliging

Donkers verbaast zich over het feit dat de verwarde man de woontoren in kon komen. ,,De beveiliging is best goed, je kunt niet zomaar naar binnen. Misschien is hij in het voorportaal met iemand meegelopen."

De politie meldde zondagochtend dat de man op een willekeurig adres de woning was binnengedrongen. Even na 18.00 uur kwam de bewoner van de flat thuis. Toen hij de deur opendeed, werd hij geconfronteerd met de verdachte. De 27-jarige man vertelde dat hij de flat niet wilde verlaten.

Volledig scherm Arrestatie van gewapende man aan de Dirk Hartogstraat in Breda. © Pim Donkers