Politicus mag in Breda worden geëerd met muurschildering

BREDA - Als een politicus van grote betekenis is geweest voor Breda staat niets in de weg om hem of haar te eren met een muurschildering. Dat meldt het Bredase college in vragen van de SP.

Die partij had aan de bel getrokken, toen bleek dat D66 zich hard maakt voor de komst van een grote muurschildering, een blind wall, ter ere van de in Breda geboren D66-oprichter Hans van Mierlo.

Een actie die tot opgetrokken wenkbrauwen leidde bij de socialisten. Want hoezo een ‘huizenhoog portret’ van Van Mierlo? En waarom hij wel, en kickboxkampioen Ramon Dekkers niet? Die heeft wel een muurschildering gekregen in zijn wijk Tuinzigt, maar daarop in hij abstract afgebeeld. ,,Is er wel sprake van gelijke monniken, gelijke kappen?”

Bovendien vraagt de SP zich af of het eigenlijk wel wenselijk is om politici te eren, is dat geen partijpropaganda?

Abstract

,,Nee”, vindt het college. Het gaat er niet om of iemand politicus is. Bij de muurschilderingen gaat het om de betekenis van een gebeurtenis of persoon voor de stad Breda in relatie tot het verhaal van de stad of een bepaalde plek. Het gaat om de inhoud, niet om de persoon.

Bovendien: ,,Staan wij achter de visie van de Blind Walls Gallery.” De organisatie die in Breda inmiddels al zo’n tachtig streetart-werken op blinde muren liet aanbrengen. ,,Die hanteert het standpunt dat muurschilderingen in de openbare ruimte op een abstracte en niet herkenbare wijze worden uitgevoerd.”