Politici Zundert vinden boerenmotie iets te ver gaan

Dat bleek deze week tijdens een raadsvergadering. De partij ONPL (Ondernemend Platteland) diende een motie in. Daarin werd de raad gevraagd de provincie te laten weten dat Zundert pal achter zijn boeren staat.

Ellie Kools van ONPL wees daarbij op een initiatief uit de gemeente Heusden: ,,Daar is een spandoek met ‘Trots op de Boer’ opgehangen en sprak burgemeester Willemijn van Hees, die ooit in Zundert wethouder was, haar steun aan de boeren uit.”

Gedwongen verkassen

Aan de raad de Zundertse raad de vraag om richting provincie uit te spreken dat ook Zundert zijn boeren waardeert en trots op ze is. En om meteen aan te geven dat Zundert het onwenselijk vindt dat lokale boeren wellicht van de provincie moeten verkassen om zo de uitstoot van stikstof in te kunnen dammen.

Dat laatste ging de andere politieke partijen te ver. Het zijn Rijk en Provincie, zo was de opvatting, die met maatregelen komen om de uitstoot terug te dringen. Dat is niet aan lokale politici. Wethouder Patrick Kok vond het sowieso prematuur. ,,Volgens mij is over eventuele gedwongen verplaatsingen, krimp of sluitingen nog niets besloten.” Hij wees erop dat er vrijdag in het Provinciehuis wordt gedebatteerd over stikstofreductie.

Ander protest

Daarbij, zo dacht hij, gaat het trouwens misschien eerder over de interim verordening staldering. Om de stikstofuitstoot terug te dringen was al eerder van boeren geëist dat zij maatregelen treffen. Het gaat dan om bijvoorbeeld investeringen in luchtwassers. Hoewel het Rijk de boeren daarvoor aanvankelijk een paar jaar de tijd gaf, eiste Brabant van de eigen boeren een versnelling van de uitvoering van de maatregelen.

Zundert steunt, ook na een motie van ONPL, de boeren in hun protest tegen die versnelling. ,,Dat blijven we doen, maar ik kan me voorstellen dat heel die stalderingsdiscussie er anders uit ziet in het licht van de nieuwste ontwikkelingen", aldus Kok.