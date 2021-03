Politici opgelet! Dit zijn de wensen van de huisarts, ondernemer en zeven andere West-Brabanders

vijf vragen over stempost Stemproce­du­re veel te ingewik­keld voor ouderen: 'Zonder uitleg is het niet te doen’

12 maart KBO-Brabant maakt zich grote zorgen over het stemmen per post. De stembiljetten vallen te laat in de bus bij ouderen en de stemprocedure is veel te ingewikkeld, zegt Wilma Schrover, directeur van KBO-Brabant.