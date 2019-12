Polen huren Mariakerk in Breda van bisdom

Krakers mogen voorlopig blijven, bewoners Bredase Cathari­nastraat boos: ‘Buurt is slachtof­fer’

14:45 BREDA - Er lijkt voorlopig nog geen einde te komen aan het kraakpand in de Catharinastraat in Breda. Het gerechtshof in Den Bosch stelt ook in hoger beroep vast dat de huurder het gebouw enkel gebruikt als opslag.