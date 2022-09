Poetin-vriend en 'engste man op aarde' betrokken bij bedrijf in Breda: 'Dit is zeer kwalijk’

Zundert wil 150 asielzoe­kers opvangen in voormalige instelling voor jeugdzorg: ‘Reacties waren begripvol’

RIJSBERGEN - In Krabbebossen in Rijsbergen kunnen 150 asielzoekers opgevangen worden. Voor drie tot vijf jaar is er plek voor een groep asielzoekers met een reële kans op een verblijfsvergunning.

22 september