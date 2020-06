Poepende luchtacrobaten verdienen een nestje in (nieuw)bouw

video Dri­ve-through bij Stedelijk Gym in Breda om geslaagde afzwaaiers in het zonnetje te zetten

18:21 BREDA - Deze donderdag was de jaarlijkse zenuwdatum voor veel eindexamenkandidaten van de middelbare scholen. Althans, dat zou het zijn als corona niet rond had gewaard. In dit alles-is-anders tijdperk wisten veel leerlingen al of de vlag uitkon of niet.