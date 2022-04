POBparade Light smaakt naar meer

Hoe veilig is het in een jeugdgevan­ge­nis als Den Hey-Ac­ker? ‘We sluiten jongeren niet op als beesten’

BREDA - De steekpartij in jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda van vrijdagmiddag is het zoveelste geweldincident binnen de muren van de Bredase jeugdgevangenis. Hoe wordt de veiligheid gewaarborgd? En hoe komen de gevangenen aan een steekwapen? „Incidenten zijn niet altijd te voorkomen”, aldus René Hut, woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

