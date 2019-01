Plukroute Princenhage Breda uitgebreid met tweehonderd bessenstruiken

BREDA - De plukroute in de Bredase wijk Princenhage is vrijdag en zaterdag weer een stuk gegroeid. Vrijwilligers plantten zo'n tweehonderd bessenstruiken in verschillende soorten achter buurtcentrum De Dobbelsteen aan de Doelen.

De gemeente had het nodige voorwerk gedaan door de strip leeg te maken en er een nieuwe, betere hondenuitlaatplaats aan te leggen. Ook het voetpad is helemaal vernieuwd. Het werk werd zaterdag gadegeslagen door de Minister van Groene Zaken van Princenhage, in het dagelijks leven Marco Stougie. Hij is twaalf jaar geleden door CC ‘t Aogje in de functie benoemd. ,,Ik zie toe op alles wat 'groen' is in Princenhage, tot aan de groene groenten toe", zegt de minister met een knipoog. ,,Ieder jaar word ik op de elfde van de elfde door 't Aogje opnieuw benoemd.”

,,De aanleg van de route loopt nog steeds prima op schema", zegt Marie-Louise de Ponti. Zij vormt met Kim Schriers het drijvende duo achter de route. ,,Ook dit keer hebben we van tevoren overlegd met de omwonenden. Die hebben daardoor invloed op hoe de plukroute vorm krijgt, en ze worden zo betrokken. Het overleg levert ook steeds nieuwe vrijwilligers op die helpen met de aanplant. Dit weekend hadden we een ploeg van zo'n twintig mensen.”

Komend voorjaar gaat de aanleg van de plukroute verder in het stuk tussen het Hovenierspad en de Ambachtenlaan. In het najaar staat het park aan de Ettensebaan op het programma. Hoe de invulling precies wordt, is nog in discussie. ,,In februari gaan we met de omwonenden van deze twee onderdelen rond de tafel", zegt De Ponti. ,,We hebben al veel overlegd met de gemeente, want bij de Ettensebaan moet veel grondwerk worden verzet. Een landschapsarchitect maakt straks het definitieve plan. Overigens gaan het overleg en de samenwerking met de gemeente heel erg goed.”