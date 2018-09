Ploggen in Breda: 'Oh ik voel mijn billen'

BREDA - Hoewel initiatiefnemer Ron Bekker nog zo gezegd had dat ploggen 'geen wedstrijdje' is, sprinten sommige deelnemers zaterdag in Breda wel heel hard als ze een blikje of flesje zien liggen. "Je wordt er een beetje hebberig van. Maar een beetje competitie maakt het juist leuk," lacht Judith Geerts, die voor de derde keer mee doet.

Plogging is overgewaaid uit Scandinavië: al rennend zwerfvuil opruimen. Het is samenvoeging van jogging en plocka ('verzamelen' in het Zweeds). Leeftstijlcoach en atletiektrainer Bekker haalde het naar Breda.

Deze zaterdag is het de derde keer dat het event wordt gehouden en ook de regio leert het nu kennen: vrijdag is er al 'geplogd' in Etten-Leur, waarbij burgemeester Miranda de Vries ook meedeed. Komend weekend zijn er edities in Roosendaal en Bergen op Zoom. "En daar gaan enkele wethouders meedoen," aldus Bekker.

Wandelaars

In Breda staan deze zaterdag acht hardlopers - onder wie de schrijver van dit artikel - en zes wandelaars aan de start. Dat er wandelaars mee doen, is nieuw. "Ik organiseer dit samen met de ANWB en die willen graag hun doelgroep er in betrekken," zegt Bekker.

De start van de route is bij de ANWB-winkel aan de Nieuwe Ginnekenstraat. We krijgen handschoenen en een grote oranje vuilniszak. De wandelaars lopen richting de stad, wij gaan zuidwaarts. Al snel trekken diverse deelnemers fanatiek spurtjes als ze iets op straat zien liggen. "Ik zeg wel dat het geen wedstrijd, maar mensen willen toch graag zo veel mogelijk in hun vuilniszak krijgen," zegt Bekker.

Bruine fles

Als we bij het Wilhelminapark komen, gaat de groep pas echt los. Daar is ook werk een de winkel: er liggen veel peuken, lege pakjes sigaretten, blikjes en een bruine fles met een onbestemde vloeistof.

We zijn pas twee kilometer onderweg. Het joggen is niet zo vermoeiend, maar het voortdurend bukken en door de knieën gaan, is dat wel. "Oh, ik voel mijn billen," zegt deelneemster Inge Vlek. Dat is inherent aan ploggen, zegt Bekker. "Je gebruikt veel spiergroepen." Dat laatste wordt bevestigd als iemand later roept dat de zak wel zwaar begint te worden. "Wisselen van arm," adviseert Bekker. "Je moet niet scheef gaan lopen."

Kriskras-sprintjes

De route voert langs de singels en gaat terug over het Chassé Park. De tocht is slechts een kilometer of vijf maar we doen er bijna een uur over door de vele kriskras-sprintjes en het steeds opnieuw verzamelen.

De oogst is divers, want er duikt nog een wieldop op, zakjes wiet, een slot van een winkelwagentje en een autolamp. Terug bij de ANWB schatten we de opbrengst aan zwerfvuil op een kilo of twintig. De wandelaars hebben het zelfs nog beter gedaan: circa dertig kilo.