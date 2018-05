Ploft de premier zaterdag in de kleurrijke knuffelspin uit Gilze?

De droomspinner is een project van stichting De Vrolijkheid. Die organisatie brengt al jaren met creatieve workshops in asielzoekerscentra (azc) ontspanning en vrolijkheid. Het zijn activiteiten die met name kinderen en jongeren, maar ook hun ouders, helpen de schade te beperken die een langdurig verblijf in een azc kan veroorzaken. Die de kans bieden om emoties te verwerken.

Haken en breien

In Gilze zijn als Vrolijkheid- coördinatoren onder meer de Bredase fotograaf Claudette van de Rakt en beeldend kunstenaar Mitra Jashni uit Baarle-Nassau werkzaam. Zij breiden, haakten en naaiden met een groep vrouwen de wonderlijke knuffelgigant in elkaar.

Een werk, vertelt Van de Rakt: ,,Dat de vrouwen samenbracht. We spreken allemaal een andere taal, komen uit verschillende landen. Maar door samen aan de Droomspinner te werken, krijg je een band met elkaar. Je overlegt in half-Nederlands, met handen en voeten. En dan is het zo'n raar ding, dat je af en toe flink moet lachen. Ook dat verbindt. Want lachen en huilen begrijpt iedereen."

Kietelen

Wat nou, zo opperde Maniche, één van de azc-vrouwen : ,,Als er iemand van de IND in ging zitten?" Van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Zou die zich zo fijn voelen: ,,Dat ik dan in Nederland mag blijven?"

Het zette Van de Rakt aan het denken. De Vrolijkheid doet mee aan het Bevrijdingsfestival in Leeuwarden. Vanuit verschillende asielzoekerscentra reizen zo'n 600 bewoners op 5 mei naar Friesland. Vanuit Gilze gaan er 50. In een bus. Met de Droomspinner in de laadbak.

Mark Rutte

Het is het festival waar premier Rutte aanwezig is. Hij steekt er het landelijke Bevrijdingsvuur aan. En dus? ,,Dacht ik: we nodigen hem uit." Van de Rakt ging aan de slag. Schreef een brief. Een mooie poëtische. Met woorden die haarfijn het gevoel weergeven hoe het is om gevlucht voor oorlog in onzekerheid te wachten op de toekomst.