Plofkraak bij winkelcentrum Breda: Ravage is fors, maar winkels en markt gaan gewoon open

BREDA - Opnieuw is een pinautomaat van ABN Amro verwoest bij een plofkraak woensdagnacht aan de Antwerpsestraat in Breda. Rond half vier blies een tweetal de geldmachine in het winkelcentrum Hoge Vucht op. De schade is enorm.

Na de plofkraak vluchtten twee donkergeklede mannen op een scooter weg, meldt de politie. Getuigen hoorden twee harde knallen en zagen twee mannen bij de pinautomaat. Er is een onbekend bedrag buitgemaakt.

Puinhoop

De pui van het pand staat helemaal bol. Aan een kant van de gevel zijn alle bakstenen uit de muur geslagen, terwijl om de hoek de omkluizing van de ABN Amro-pinautomaat half naar voren hangt. Overal ligt puin.

Tekst gaat verder onder foto

Volledig scherm Het is een puinhoop bij de pinautomaat. © Marcel van Dorst MaRicMedia

De ravage is fors, na de plofkraak op de pinautomaat. ,,Ja, goeiemorgen… Deze keer sta ik bij Moerwijk’’, verzucht een expert van de bank tegen een collega die hij net uit zijn bed heeft gebeld. Hij kan niet uitweiden over de schade, maar kan vanuit zijn ervaring wel beamen dat het deze keer een forse klap is geweest.

Woningen

In de flats is het stil. Nergens brandt licht. Op het eerste gezicht is er ook geen schade. Geluk bij een ongeluk, de pinautomaat staat betrekkelijk ver verwijderd van de woningen. Maar dat is maar het halve verhaal. Pal naast de ravage bevindt zich een van de ingangen van het aanpalende flatblok. Er had natuurlijk altijd iemand naar buiten kunnen komen op het moment van de plofkraak. Met alle gevolgen van dien.

Tekst gaat verder onder foto

Volledig scherm De pui van het pand staat bol. © MaRicMedia

Het gebied rond de plaats delict is tot ver op de parkeerplaats afgezet met linten. De Explosieven Opruimings Dienst EOD komt rond 05.30 uur aan voor onderzoek. De bomexperts gaan met mondkapjes op aan de slag. Ze gaan voorzichtig te werk. De gevel is onstabiel. Geen idee wat de daders hebben achtergelaten.

Op de hoogte

Een ambtenaar van de gemeente regelt onder meer de afzettingen. ,,Ja, de burgemeester is op de hoogte. Dit soort incidenten wordt altijd meteen aan ‘m doorgegeven’’, zegt hij. Waarna hij verder belt: er moeten aannemers worden opgetrommeld, hekken geplaatst, mensen gebeld.

Nog nooit meegemaakt

De schade van de plofkraak is aanzienlijk, maar heeft geen gevolgen voor de opening van het winkelcentrum. Dat zal gewoon opengaan, al zal de ingang aan de westkant, de parkeerplaats, waarschijnlijk nog wel een tijdje gesloten blijven. Op het plein arriveren intussen de eerste marktkooplui. Ze zetten hun kraan op en kijken verwonderd naar de linten en de puinhoop bij de pinautomaat: ,,Nee, we hebben niks gezien. En nee, zoiets hebben we nog nooit meegemaakt.’’

Brabant geteisterd door plofkraken

Het toenemende geweld waarmee plofkraken gepleegd worden baart de ABN Amro Bank ernstig zorgen. Het gaat om nietsontziende kraken waarbij zware explosieven worden gebruikt en die tot enorm veel onrust in de omgeving leiden. Dat zei een woordvoerder van ABN Amro naar aanleiding van de plofkraak, in de nacht van dinsdag op woensdag in Zundert. Pinautomaten van deze bank verspreid over het land zijn de laatste weken herhaaldelijk doelwit geweest.

In de Tilburgse wijk Reeshof was vorige week rond 03.00 uur ‘s nachts ook een plofkraak. Dit gebeurde bij een pinautomaat aan de Heyhoefpromenade, bij winkelcentrum Heyhoef. Omwonenden schrokken wakker van harde dreunen.

In juni werd in de buurt van de geldautomaat aan de Molenstraat in Zundert een explosief gevonden dat achterbleef na een mislukte plofkraak. Het explosief is toen uit de geldautomaat gehaald en op een andere locatie door de Explosieven Opruimingsdienst tot ontploffen gebracht.