Ploegstraat wordt nu echt veel te krap: bewoners willen eenrichtingsverkeer

Drugsdeal in Breda leidt tot drie aanhoudin­gen en inbeslagna­me tientallen bolletjes coke en heroïne

21 november BREDA - In Breda zijn vrijdagavond drie mannen (23, 28 en 52) aangehouden op verdenking van het kopen dan wel verkopen van drugs. Dat gebeurde tijdens een drugsactie, meldt de politie. Agenten zagen dat de 52-jarige drugs kocht van de 28-jarige. De 23-jarige werd even later aangehouden tijdens een onderzoek in een woning.