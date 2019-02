Ploegendienst zorgt voor hete winternacht op P5 in Breda: ‘Voor winterfestival is dit de perfecte locatie’

Hoe beviel de eerste Ploegendienst op het parkeerterrein?

,,Het was super! Er hing een te gekke sfeer en het was gaaf om te zien dat je ook in de winter een feest zo mooi kan wegzetten."

Is het geen groot verschil met de natuurrijke locatie aan de Galderse Meren?

,,Het was ons doel om de bezoekers niet het idee te geven dat ze op een parkeerterrein zaten. Dat hebben we gedaan door dikke hangars neer te zetten en een grote kraan in het midden met een lichtshow. Ook mochten we hier tot 1 uur doorgaan in plaats van 11 uur. Voor een winterfestival is dit echt een perfecte locatie."

Quote Bezoekers hoefden buiten nog geen tien meter te lopen om lekker warm te staan. Organisator Tijn Kapteijns

Was de sfeer anders?

,,Die was tien keer beter om de simpele reden dat we nu een terrein hadden met harde ondergrond, niemand had dus natte schoenen. De tenten waren verwarmd en buiten hadden we lekker compact vuurtjes branden. Bezoekers hoefden buiten nog geen tien meter te lopen om lekker warm te staan. Wat wel hetzelfde is gebleven is dat alle bezoekers meepraatten in het concept. De dansvloer was de werkvloer en mensen hadden het over hun mooiste werkdag van hun leven."

Welke artiest sprong er echt uit dit jaar?

,,Allemaal! De technotent was gruwelijk druk en bleek met zijn 50 meter nog niet lang genoeg. Daar hebben we intern ook over gehad, die moet de volgende keer nog groter. Breda houdt van techno. Dr. Lektroluv brak de tent af en voor de silent disco stond een lange rij. In totaal waren er zo'n 7000 man op het terrein."

Zorgde de nieuwe locatie nog voor problemen?

,,Wij vinden duurzaam onwijs belangrijk en we zijn ook onwijs aan het pionieren op dat gebied. Dat doen we onder andere door te werken met een hardcup in plaats van plastic bekertjes. We merken dat bezoekers soms nog gewend moeten raken aan dat inleversysteem. Bij een normaal festival gooi je de plastic bekertjes gewoon op de grond. We vragen dan ook om geduld, liefde en begrip van onze bezoekers dat we duurzaam proberen te zijn."

En al die kampuurtjes, zijn die ook duurzaam?

,,We gebruiken alleen zuiver stookhout, dat is het minst slechte voor het milieu. Het is ook allemaal resthout dat we hebben overgehouden na de decorbouw."

Volgend jaar weer een Ploegendienst op P5?

,,Als het aan ons ligt wel!"