Ploegendienst breidt uit: duizend extra kaarten te koop

Huurprij­zen in Breda aan banden gelegd

6:00 BREDA - De huurprijs voor nieuw te bouwen middeldure woningen in Breda wordt aan banden gelegd. De maximale kale aanvangshuur voor appartementen in dit segment wordt 850 euro per maand en voor eengezinswoningen 925 euro. Een meerderheid van de Bredase politiek stemt daar mee in, bleek deze en vorige week bij vergaderingen van de gemeenteraad.