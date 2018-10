Plezier maken met pompoenen hoort erbij in oktober

Veel van de exemplaren die je in het buitengebied koopt, zijn sierpompoenen. Het is handig hier rekening mee te houden. Dat scheelt een middagje buikpijn. Al is één hap van een sierpompoen doorgaans voldoende om te beseffen dat dit geen lekkernij is.

In de Verenigde Staten wordt momenteel volop gesneden en gekapt in pompoenen. Het traditionele, boze pompoenhoofd is voor het Halloweenfeest wat bij ons de mijter en staf zijn voor Sinterklaas. Even googlen op afbeeldingen van carving pumpkin en je krijgt in beeld hoe creatief de Amerikanen zijn met hun uitgesneden creaties.

Op bol.com en Amazon zijn speciale snijsetjes te koop. De traditie stamt, net als het Halloweenfeest zelf, uit de Keltische traditie in Schotland en Ierland. Hier kent men de sage van ene Jack. Hij wordt door de duivel verdoemd voor eeuwig rond te dolen. Hij smeekt de duivel om een lichtje om hem op zijn duistere tocht bij te staan. Deze geeft hem een gloeiend kooltje wat hij in een uitgeholde raap met zich mee draagt. Vandaar de Engelse naam: Jack-o-lantern . In de VS vond men pompoenen kennelijk beter geschikt dan rapen.

Voor wie zelf een mooie creatie wil maken, maar het zonde vindt de hele vulling weg te gooien: zelf pompoenpitten roosteren is een fluitje van een cent! Was de slierten vruchtvlees van de pitten. Als ze schoon zijn, kook je ze 20 minuten in water met een flinke dot zout. Droogdeppen, beetje olijfolie, peper & zout, paprikapoeder, komijnzaad of cayennepeper eroverheen en 10 tot 15 minuten op een bakplaat in de over (200 graden). Lekker (gezond) snacken, door de pasta of over een salade.