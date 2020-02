Plek voor 1200 ‘gelukkige’ NAC-supporters in De Kuip

Bredanaar (20) verdacht van brandstich­ting in kinderdag­ver­blijf: herkend op camerabeel­den

15:28 BREDA - De 20-jarige Bredanaar die donderdag werd opgepakt voor brandstichting in Breda is vermoedelijk betrokken bij de brand in het kinderdagverblijf Devi Kids Sonsbeeck aan de Bernhardsingel. Dat laat de politie vrijdagmiddag weten. In de nacht van donderdag op vrijdag braken vijf branden in iets meer dan een uur tijd uit.