Pleidooi voor strengere controles waterpijpcafés in Breda

BREDA - In de strijd tegen ondermijnende criminaliteit wil de VVD in Breda meer mogelijkheden om waterpijpcafés, speelhallen en campings te controleren. ,,We willen weten of ondernemers integer zijn.”

,,Als je op waterpijpcafés googled dan zie je dat het niet allemaal goed gaat", zegt raadslid Rick Zagers (VVD). ,,We willen weten wie die mensen zijn, waar hun geld vandaan komt en of ze integer zijn.”

Quote Het is een goed idee als de gemeente dit gaat doen. Er zitten een paar rotte appels in de branche Erdal Ekiz, Eigenaar shishalounge

Verschillende incidenten in waterpijpcafés

Bij waterpijpcafés of shishalounges zijn de afgelopen jaren verschillende incidenten geweest. In Breda zijn twee shishalounges gesloten, is er een politie-inval geweest en zijn drugs en een bezoeker met een vuurwapen aangetroffen. Daarnaast zijn er 19 klachten over afval, geluid en parkeren binnengekomen. Bredanaar Erdal Ekiz, die een shishalounge in Roosendaal heeft, is een voorstander van strenge screening. ,,Het is een goed idee als de gemeente dit gaat doen. Er zitten een paar rotte appels in de branche. Dat is niet goed voor onze naam.”

Quote Ik hou van mijn privacy, maar als je een speelhal begint, kun je dat vergeten Jouri Wittens, Ted's Arcade Tolbrugstraat

Geen enkel signaal dat duidt op ondermijning

Zagers wil de plaatselijke verordening aanpassen zodat iedereen die een waterpijpcafé, speelhal of camping wil beginnen een vergunning aan moet vragen. Op dit moment hoeft dat nog niet voor waterpijpcafés en campings. Bij een aanvraag kan de gemeente via de wet Bibob nagaan of een ondernemer zich laat financieren met crimineel geld. Het raadslid haast zich erbij te zeggen dat er bij de Bredase speelhallen en campings geen enkel signaal is dat duidt op ondermijning.

Voorkomen dat er een nieuw Fort Oranje ontstaat

Zagers: ,,Dat zijn keurige ondernemers, waar we als gemeente goede ervaringen mee hebben, maar we willen vooruit kijken. Als een ondernemer uit een andere stad niet helemaal zuiver op de graat is en hij meldt zich om een speelhal, shishalounge of camping te openen, dan hebben we een controlemiddel. We willen bijvoorbeeld voorkomen dat er weer zo'n camping als Fort Oranje ontstaat.”

Ze weten echt alles van mij

Jouri Wittens van gamehall Ted's Arcade in de Tolbrugstraat vindt het prima als er een vergunningplicht wordt ingevoerd. ,,Ik vind het goed, maar wij zijn al compleet doorgelicht. Als je in Nederland een speelhal wil beginnen, dan word je gescreend door de Kansspelautoriteit. En dat is een soort Bibob-plus. Ik hou van mijn privacy, maar als je een speelhal begint, kun je dat vergeten. Ze weten echt alles van mij en mijn vrouw. Toch vind ik het goed dat het gebeurt. Het is goed voor het imago van de gamehalls als het een zuivere branche is.”

Geen bezwaar tegen aanscherping van de regels

Ook op camping Liesbos is er geen bezwaar tegen aanscherping van de regels. Eigenaar Koen Quicken: ,,Onze camping past in het bestemmingsplan. Dat is altijd voldoende geweest. De camping is van vader op zijn zonen overgegaan. Als de gemeente dit gaat invoeren tegen ondermijning, dan is dat een goed idee. Voor ons heeft het geen consequenties verwacht ik.”

Raadslid Rick Zagers dient donderdag een initiatiefvoorstel in om de plaatselijke verordening (APV) aan te passen.