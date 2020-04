Pleidooi voor nog meer evenementen in Breda. Althans, na de coronacrisis...

Een op vijf Bredanaars ziet dingen in zijn buurt die het daglicht niet verdragen

16:00 BREDA Ongeveer een op de vijf inwoners van Breda zegt dat er in zijn buurt wietplantages, illegale bedrijvigheid of drugsdealpanden te vinden zijn. Vooral het centrum, Zuidwest, Noordoost en Brabantpark springen er wat dat betreft uit. In de Haagse Beemden is met name de wietteelt actief.