Pleidooi voor meer betaalbare, middeldure woningen: ‘Middeninkomens worden vaak over het hoofd gezien’

Annafees­ten gaan maandag weer van start in Molenschot

14:14 MOLENSCHOT - Het is de week van het Annafeest in Molenschot. Mensen komen hier in de kapel bidden of schrijven in een schrift het verzoek aan St Anna om een partner. Maandag 26 juli is haar feestdag. Dan begint de herdenking met een eucharistieviering in de Annakerk.