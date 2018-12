Pleidooi in Zundert voor kinderburgemeester en jeugdraad

Tijdens die vergadering spraken de Zundertse politici over het plan van de VVD om in Zundert een jeugdraad te introduceren. Het is instrument, zo bepleitte Rachel Oostvogels van de VVD, dat jongeren daadwerkelijk een kans biedt mee te praten over onderwerpen die voor hen van belang zijn.

Laagdrempelig

Design thinking

Daar had, zo bleek, D66 al hard over nagedacht. Leezan van Wijk van D66 kwam met een presentatie op de proppen van ‘design thinking’. Een term die er grof gezegd op neerkomt dat de politiek niet afwacht op wat er uit jongeren komt, maar doelgericht op hen afstapt met de vraag wat zij nou eigenlijk zelf willen.

D66 had met die methode al ervaring opgedaan en had jongeren in Zundert gevraagd wat zij willen en wat hen bezig houdt. De uitkomst was divers. Van ideeën over de komst van een kindercafé en een crossbaan tot een roep op meer veiligheid en aandacht voor kinderen die extra zorg nodig hebben.