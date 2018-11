Playing for Success helpt kids verder

NAC stapt in besloten oefenduel met Zulte Waregem (0-0) over op vijf verdedi­gers

14:25 In een zonnig en leeg Regenboogstadion is de geheime oefenwedstrijd van NAC bij Zulte Waregem woensdag geëindigd in een gelijkspel (0-0). Opvallend was dat de ploeg van Mitchell van der Gaag met drie centrale verdedigers speelde (Menno Koch, Daan Klomp, Greg Leigh) en belofte Jethro Mashart de linksback was in een systeem met vijf verdedigers.