‘Platte Buis’ voor Ulvenhouter Anton van Opstal

ULVENHOUT - De nieuwjaarsbijeenkomst in Ulvenhout stond zondagmiddag in het teken van het afscheid van een aantal hoofdrolspelers. Ook werd de 'Platte Buis' traditiegetrouw uitgereikt, dit jaar aan Anton van Opstal.

In een eerder stadium werd het vertrek van Jan van den Brandt als dirigent van het Opstap- en Opleidingsorkest van Harmonie Constantia al bekendgemaakt. Na vijf jaar draagt hij het stokje voor de jeugd over aan Caroliene Zwart. Na afloop van het optreden van beide deelorkesten mochten tien leerlingen doorstromen naar het Groot Orkest dat nu 'een recordaantal van 72 leden' telt.

Het tijdens de nieuwjaarsreceptie aangekondigde afscheid van John Vester bij de Dorpsraad kwam vrij onverwacht. ,,Na ruim vijf jaar voorzitterschap wil ik er nu een punt achter zetten."

De actuele ontwikkelingen van het 'Samen Dorp zijn' kwamen nog wel even onder de aandacht. ,,Zo is het A58-dossier in een rustiger vaarwater terechtgekomen en zijn er in ons dorp vacaturebanken voor vrijwilligers: leefbaarheid is namelijk niet mogelijk zonder vrijwilligers."

In zijn conference nam Piet Nuijten, alias Peer van 't Gatbroek, vervolgens de enorme kerstboom van Breda op de korrel: ,,Die stinkt vooral naar geld. Het is beter om daar een geurig boompje uit ons Ulvenhouts bos voor in de plaats te zetten." Gemeenteraadslid Jos van Etten ontving daarna een mini-exemplaar die meteen aan de net binnenlopende Bredase wethouder Boaz Adank werd gegeven.