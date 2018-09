Platform Van A58 naar Beter blijft lobbyen voor snelweg onder Mark

Lege winkel steeds zeldzamer. Althans, in centrum Breda

6:00 BREDA - In de belangrijkste winkelstraten van Breda is bijna geen winkelruimte meer te vinden. Er is nog maar 2.600 vierkante meter over. Er zijn maar weinig steden in Nederland waar het hoofdwinkelgebied zo snel volstroomt. Alleen in Maastricht is het aanbod van lege winkelmeters nog harder afgenomen.