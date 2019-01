Platenkoffers gestolen: ‘De heer Verwest...de heer Verwest. Wilt u naar de informatiebalie komen?’

MIAMI - Begin deze eeuw was dj Tiësto the coming man in Amerika. Namens BN DeStem mocht ik een week naar Miami om verslag te doen van de vier optredens die onze Bredase trots in de tropische stad gaf tijdens de Winter Music Conference. Daar verzamelt de hele Amerikaanse muziekindustrie zich ieder jaar.

Vier nachten achter elkaar tot vijf uur ‘s ochtends naar trance luisteren, is een bijzondere ervaring moet ik zeggen. Anders gezegd: ik was kapot.

Tijs was in die jaren nog goed benaderbaar. Bij het uitreiken van de dance-awards in een of andere grote zaal kon je ontspannen naast hem gaan zitten en over koetjes en kalfjes babbelen. ‘s Nachts tijdens het uitdelen van de handtekeningen was het geen probleem om naast hem tegen de muur te hangen en in plat Bredaas over muziek te praten.

Melodielijnen

Waar we het over hadden? Over de composities van Debussy. Dat vond ie interessant hoe de melodielijnen elkaar opvolgen en doorlopen in een andere sfeer.

De sets die hij in beroemde clubs als Space en Spin draaide waren ook behoorlijk experimenteel. Veel spannender dan wat hij in Europa op de draaitafels legde. Dat deed hij bewust. In het buitenland nieuwe dingen uitproberen. Maar misschien had het er ook mee te maken dat een van zijn twee platenkoffers, uitgerekend de koffer waren alle hits in zaten, op Schiphol gestolen was.

De heer Verwest..

Ik hoor de stem van de omroepster op Schiphol nog ‘De heer Verwest...de heer Verwest. Wilt u naar de informatiebalie komen?’