Platenbeurs Breda: De jaren '80, de albumhoes, de handeling, de romantiek

BREDA - ,,Het mooie van platen is dat het echt iets ís, dat het tastbaar is", legt de 21-jarige Meta Huijsmans uit Breda uit. Ze aait liefdevol over haar nieuwste aankoop, klassieker Ten van Pearl Jam. ,,Twee weken geleden was ik bij hun concert. Dat was fantastisch, deze plaat zal daar de rest van mijn leven aan doen herinneren."

Ze zit op een bankje op station Breda, waar op dat moment de tweede editie van platenbeurs Vinyl & For Real plaatsvindt. ,,Ik zie hier zoveel liggen dat ik zou willen kopen. Genesis. Black Sabbath, Led Zappelin; ik moet me echt inhouden", grijnst ze. Haar moeder Nicole Nielen staat naast haar. Samen luisterden ze vaak naar muziek op haar platenspeler. Huijsmans ontwikkelde langzaamaan haar eigen smaak, Nielen neigt naar hardrock en probeert nog steeds nieuwe dingen te ontdekken. Huijsmans heeft een voorliefde voor de jaren '80, terwijl ze toch echt pas ter wereld kwam in 1997. Gemeenschappelijk zijn wel Doe Maar en David Bowie.

Groeven

Het zijn nog altijd de populaire artiesten. Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers, The Beatles, Led Zappelin die gretig aftrek vinden. Die het beste verkopen. Volgend jaar gaat Huijsmans op kamers, naar Amsterdam. Dan zal ze een eigen platenspeler moeten hebben. Nielen geniet en genoot van de techniek van de platenspeler. ,,De groefjes zoeken, het nummer zoeken. Die hele handeling is mooi. Er was een heel voortraject voor nodig om muziek te luisteren en dat maakte het zo waardevol." Met als keerzijde: ,,Als zo'n plaat dan beschadigd raakte, dat was verschrikkelijk. Echt intens verdriet, maar je moest het maar accepteren."

Nostalgie

Huijsmans is nog naarstig op zoek naar Tonight van David Bowie, want daar staat Blue Jean op, haar favoriet. Of ouder werk van de Red Hot Chili Peppers. ,,Heel die jaren '80. Ik studeer geschiedenis; hoe de muziek toen hand in hand liep met de staat van de wereld, met de politiek. Dat maakt het fascinerend. Het is nostalgie naar een tijd die ik niet eens meegemaakt heb." En, vindt ze: de albumhoezen. Van mooi en kunstzinnig naar vervreemdend en abstract. ,,De maxisingle Kayleigh van Marillion is echt mijn favoriet."