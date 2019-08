Plasticdieet: een blik in de badkamerkast bezorgt me bijna een paniekaanval

Een blik in mijn badkamerkast bezorgt me bijna een paniekaanval. Hoe ga ik dit in hemelsnaam aanvliegen. Zowat alles zit in plastic fles, tube of potje. Dit is haast niet te doen, lijkt me. Een bezoekje aan de drogist helpt me ook al niet veel verder. Daar zijn zowat alle producten voorzien van een plastic omhulsel. Slechts een enkel blokje handzeep is verpakt in papier, maar daar loop ik dan niet direct warm voor. Zo’n blokje zeep op het toilet lijkt me dan toch ook weer niet hygiënisch. Het doet me denken aan die gele ronde zepen die ze vroeger op de scholen hadden. Brr.