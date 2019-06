Plastic kas in brand in Rijsbergen

Man verzet zich hevig bij aanhouding in Breda en vecht met agent tot bloedens toe

17:53 BREDA - Een man is dinsdagmiddag met geweld na een controle aangehouden op de Leuvenaarstraat in Breda. Hij had een politieagent geslagen, nadat die hem om zijn identificatie vroeg. Zowel de agent als de man raakten gewond bij hun gevecht.