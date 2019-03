Plantjes tegen inlevering van tuintegels is een groot succes in Breda

COLUMN Ezel­tje-prik met Forum voor Democratie

10:00 Op onze redactie in Breda zit ik tegenover Nico Schapendonk, die onder meer over de provinciale politiek schrijft. Ik heb hem de afgelopen weken wel twintig keren horen bellen met het kantoor in Prinsenbeek waar Eric de Bie notaris is. Steeds met de vriendelijke vraag of de heer De Bie hem te woord wil staan voor een interview. De Bie, lijsttrekker van Forum voor Democratie in Brabant, gaf geen sjoege.