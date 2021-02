Plantenkweker Jan Mouws (64) voelt welke plant bij klanten hoort

Van West-Brabantse bodemIn deze serie nemen we u mee de ‘de boer op’. Hoe verdienen West-Brabantse landbouwers hun brood. Vandaag: Jan Mouws uit Wernhout. Te midden van zijn planten ontdekte hij dat er meer is tussen hemel en aarde.

Luis, spint en trips bestrijd je met chemische middelen. Dat leerde Jan Mouws (64) op de LAS en op de MAS. En dat zag hij het op het gemengde bedrijf dat zijn vader had en later bij collega’s. Van die opvatting is Mouws jaren geleden al afgestapt. ,,We leerden te denken in dood”, zegt hij over de inzet van chemische bestrijdingsmiddelen. ,,Dat heb ik omgedraaid en hier in het bedrijf zijn we gaan denken in leven.”

85 soorten

Op de gevel van het bedrijf in Wernhout staat Boomkwekerij J. Mouws. In de praktijk gaat het tegenwoordig om potplanten. Agapanthus, Callicarpa, Ceratostigma, Ficus, Hydrangea, Mahonia, Vitis zijn enkele voorbeelden van de in totaal 85 verschillende soorten en variëteiten.

Als kleine jongen wist Mouws al dat hij later net als zijn vader tuinder wilde worden. Maar waar zijn vader er mestkalveren hield en (onder andere) aardbeien teelde, zoekt Mouws het in de planten.

In 1978 zette Mouws zijn eerste kas neer. Heel langzaam is hij vervolgens overgeschakeld van kweken in de volle grond naar kweken in potten. ,,Het is een kapitaalintensieve teelt”, legt hij uit. ,,Kassen bouwen, potten en potgrond aanschaffen. Dat doe je het beste stapje voor stapje.”

Kantelpunt

In het jaar 2000 kwam er een kantelpunt in Mouws' leven. Hij liep emotioneel vast. ,,Weet je", leidt Mouws zijn verhaal in, ,,Planten kweken, dát is mijn passie. Daar lag al van jongs af aan mijn hart. Op een gegeven moment groeit je bedrijf zover door dat je op kantoor belandt." Deze situatie, toen Jan niet lekker meer in zijn vel zat, zou het begin van een reis worden, waar hij op dat moment de uitkomst nooit van had kunnen voorzien.

,,Ik ben op innerlijke ontdekkingsreis gegaan”, gaat Mouws verder. ,,Het was een intuïtieve ontwikkeling die ik doormaakte. Ik verdiepte me daarbij in wateraders, aardstralen, reiki, noem maar op. Heel breed in elk geval. Ook ben ik veel gaan lezen van Steiner (red: Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie). In die tijd ben ik me de vraag gaan stellen: waarom zitten die luizen er? Dat heeft een bronoorzaak. En als je die weg kunt halen, dan neem je het luizenprobleem ook weg. Met de natuur mee kweken, noem ik dat.”

Labyrint

In 2003 tekende Mouws vanuit zijn intuïtie het Marialabyrint. ,,Labyrinten zijn al duizenden jaren oud”, zegt hij. ,,En een van de functies van het labyrint is dat het je helpt bij het verkrijgen van inzicht. Je kunt er in gaan met een innerlijke vraag, of vraagstelling over je leven, of wanneer je op het punt staat een lastige beslissing te moeten nemen.”

Het labyrint waar Mouws in 2003 vorm aan gaf, werd in 2006 en 2007 door zijn broer tastbaar gemaakt. ,,Als je zoiets nieuws in de wereld wilt zetten, dan heb je daar de verantwoordelijkheid over”, vindt Mouws. Hij laat met plezier het labyrint zien. Het bevindt zich in de tuin van zijn broer. Om hier te komen lopen we tussen de kassen door, langs de anti-worteldoeken waar binnenkort de nieuwe planten buiten komen te staan, en voorbij verschillende kleine hoekjes, waar de natuur in meer of mindere mate vrij spel heeft gekregen. Wat ook opvalt zijn de vele vogelhuisjes en insectenhotels. De indeling is misschien niet de meest efficiënte, maar het doet wel heel authentiek aan.

Volledig scherm Jan Mouws in het bomenlaantje. Hier worden mensen uitgenodigd om kracht te tanken uit de natuur. © Pix4Profs / Jan Stads

Om bij het labyrint te komen steken we een rustige dorpsweg over. Hier ligt de tekening van Mouws uitgevoerd in blokken graniet. Twintig meter in doorsnee, 677 meter wanneer je het labyrint loopt. Naast de plek van bezinning, is een kleine binnenruimte met een terras waar Mouws soms groepen mensen ontvangt voor een rondleiding. Als een oase van stilte in een toch al niet zo heel druk stukje Wernhout.

Maria-Labyrint In het Maria-Labyrint moeten bezoekers lopen zonder schoenen. In alle stilte, alle rust en in ieders eigen tempo. Het is elke dag geopend van zonsopgang tot zonsondergang. Voor het onderhoud ervan, vragen de gebroeders Mouws een kleine vergoeding. In een naast het labyrint gelegen ruimte kan men even zitten. Hier staan enkele destillaten en kruiden uitgestald, die te koop zijn. Deze producten maken, net als de planten die op de persoon uitgezocht worden, deel uit van de ‘Natura-lijn’. De planten werken op uw energieveld in. ‘Wij kunnen niet van tevoren zeggen wat de uitwerking bij u zal zijn. Dat hangt ook enigszins af van uw openheid voor deze materie', staat op de website. Meer informatie: maria-labyrint.nl.

150 figuren

We lopen terug via het bomenlaantje. Een pittoreske plek waar mensen uitgenodigd worden even tot zichzelf te komen en kracht te tanken uit de natuur. Naast de bomenlaan zijn op een veld haagplanten geplaatst, geknipt in 150 geometrische figuren. Dit is het natura helings park waar Mouws op afspraak met mensen wandelt, in stilte. ,,Want juist de stilte is zo mooi.” Per toeval, nadat hem gevraagd werd om planten te leveren voor een cursus, ontdekte Mouws dat hij intuïtief kan voelen, op basis van een naam en woonplaats, welke plant bij iemand ‘hoort’.

Quote Ik bekeek wat een bepaalde plant met mensen kon doen Jan Mouws ,,Alle mensen zijn via de aarde met elkaar verbonden”, stelt hij. ,,Ik ben toen voor andere mensen planten gaan afstemmen en hun de werking ook laten voelen. Dat ben ik verder gaan verkennen. Ik heb mensen gevraagd hun reacties op te schrijven bij de planten die ik voor hen heb uitzocht. En ik bekeek wat een bepaalde plant met mensen kon doen.” Van hieruit is Natura Planten ontstaan.

Mensen van heinde en verre weten Mouws inmiddels te vinden en vragen hem de plant of planten uit te zoeken die bij hen past. Inmiddels is Natura Plants een belangrijk onderdeel van de kwekerij geworden. Een bedrijf dat zoveel mogelijk circulair probeert te werken, bijvoorbeeld door hergebruik van organisch afval, en de chemische middelen al meer dan tien jaar in de ban gedaan heeft. ,,Ik geloof in een goddelijke schepping”, zegt Mouws. ,,Ik werk al zolang in de natuur, er is íéts.” Voor Mouws leidt het geen twijfel dat dit ‘iets’ ons allen verbindt, met elkaar en met de natuur.

